Bayburt'ta 'Süper Mavi Ay' Görsel Şöleni

Bayburt'ta 'Süper Mavi Ay' görsel şölen sundu

BAYBURT - Bayburt'ta dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Mavi Ay" adı verilen doğa olayı gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu.

Bayburt semalarında 2024 yılının en büyük ve parlak ayı "Süper Mavi Ay" gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay'ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan 'Süper Mavi Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Faruk Şenlik, dünyadan 364 bin kilometre uzaklıktaki Süper Mavi Ay'ı fotoğraflayabilmek için Bayburt merkezdeki yüksek bir alanı seçti. Şenlik'in çektiği "Süper Mavi Ay" fotoğrafları görenleri hayran bıraktı.