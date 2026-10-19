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Bayburt'ta Sığırcı ve Demirkaş köylerinden gelenlere KETEM'de kanser taraması yapıldı

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Bayburt'ta Sığırcı ve Demirkaş köylerinden gelenlere KETEM'de kanser taraması yapıldı
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Sığırcı ve Demirkaş köylerinden gelenlere KETEM'de kanser taraması yaptı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı bilgilendirmesinde erken teşhisin önemi ve düzenli kontrollerin rolü anlatıldı, tarama hizmetlerine dair bilgi verildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sığırcı ve Demirkaş köylerinden gelen vatandaşlara Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) kanser taramalarını yapıldı.

Çalışmalar kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri ve saha eğitimleri de gerçekleştirildi. Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirmede, meme kanserinde erken teşhisin önemi, düzenli kontrollerin ve taramaların hastalığın erken evrede tespit edilmesindeki rolü ele alındı. Vatandaşlara meme kanserine ilişkin farkındalığın artırılması ve tarama hizmetlerinden yararlanmanın önemi hakkında bilgi verildi. Koruyucu sağlık çalışmalarıyla vatandaşların kanser taramaları konusunda bilinçlenmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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