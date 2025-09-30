Haberler

Bayburt'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Bayburt'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu panele katıldı. 1500. doğum yıldönümünde Hz. Muhammed’in mesajlarının insanlığa aktarılması amaçlandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu panele katıldı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'i anmak, anlamak ve onun çağları aşan mesajlarını insanlığa aktarmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle idrak edilen Mevlid-i Nebi Haftası, bu yıl "Doğumunun 1500. yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v)" temasıyla kutlanıyor.

Vali Eldivan, programda yaptığı konuşmada Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemine vurgu yaparak, "Peygamber Efendimiz'in hayatı, bizler için en güzel rehberdir. O'nun aile hayatındaki örnek tutum ve davranışlarını anlamak, toplumumuzun huzur ve birlikteliği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Program, yapılan dualarla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.