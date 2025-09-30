Bayburt'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu panele katıldı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'i anmak, anlamak ve onun çağları aşan mesajlarını insanlığa aktarmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle idrak edilen Mevlid-i Nebi Haftası, bu yıl "Doğumunun 1500. yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v)" temasıyla kutlanıyor.

Vali Eldivan, programda yaptığı konuşmada Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemine vurgu yaparak, "Peygamber Efendimiz'in hayatı, bizler için en güzel rehberdir. O'nun aile hayatındaki örnek tutum ve davranışlarını anlamak, toplumumuzun huzur ve birlikteliği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Program, yapılan dualarla sona erdi. - BAYBURT