Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Bayburt Aile Destek Merkezinde hizmet alan vatandaşlara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' verildi. Eğitimde, kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, toplumsal etkileri ve mücadele yöntemleri ele alındı.

Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet başta olmak üzere kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden her türlü davranış, kadına yönelik şiddet kapsamında değerlendiriliyor. Eğitimde, şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları yapılırken, kadınların şiddetle karşılaştıkları durumlarda başvurabilecekleri kurum ve mekanizmalar hakkında da bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, toplumsal duyarlılığın artırılması sağlanarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede bireysel ve kurumsal sorumluluklar hatırlatıldı. - BAYBURT