Bayburt huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

Bayburt Memnune Evsen Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde yalnız bırakılmadı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bayram kapsamında merkezi ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı. Yaşlılarla bir süre sohbet eden Eldivan, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu.

Ziyarette huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Eldivan, talep ve görüşleri de dinledi.

Öte yandan Bayburt İl Müftülüğü tarafından da huzurevine ziyaret gerçekleştirildi. Merkez sakinlerinin bayramını tebrik eden Müftülük görevlileri, ikramlarda bulunarak yaşlılarla sohbet etti. - BAYBURT

