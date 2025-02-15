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Bayburt'ta 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Semineri Düzenlendi

Bayburt'ta 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Semineri Düzenlendi
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Demirözü ilçesinde uyuşturucu ile etkin mücadele için 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' semineri düzenledi. Seminerde Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) tanıtıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce Demirözü ilçesinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' semineri düzenlendi. Seminerde, uyuşturucuyla etkin mücadele yöntemleri anlatılarak, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) tanıtıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' semineri, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin'in, ilçe kurum müdürlerinin ve personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplumda uyuşturucu ile mücadele bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen seminerde, NARVAS ve UYUMA projeleri anlatıldı. Karşılaşılan uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin UYUMA uygulaması üzerinden tek tıkla bildirileceğinin hatırlatıldığı seminerde, yapılan her ihbarla zehir ticaretine yönelik çalışmalara destek olunabileceği vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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