Üye Girişi
Haberler
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

Bayburt'ta Duyarlı Vatandaş Soğuktaki Köpeği Kurtardı

Bayburt'ta Duyarlı Vatandaş Soğuktaki Köpeği Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta, buz tutmuş Çoruh Nehri'nde mahsur kalan sokak köpeğini kurtaran Celil Mercimek'in operasyonuna çocukları da destek verdi. Cep telefonu ile kaydedilen kurtarma anları, izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta buz tutan Çoruh Nehri'ne giren sokak köpeğini duyarlı bir vatandaş donmaktan ve boğulmaktan kendi imkanlarıyla kurtardı. Vatandaşın kurtarma operasyonuna çocukları da ortak oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarma operasyonu, yüzlerde tebessüm oluşturdu, yürekleri ısıttı.

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt'ta, Çoruh Nehri'nin yüzeyi kısmi buz tuttu. Buz tutan nehre giren köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını ve soğultan titrediğini gören Celil Mercimek isimli duyarlı vatandaş, uzunca bir merdiven alarak köpeği kurtarmak istedi. Korktuğu için hareket edemeyen köpek merdivene çıkmayınca, Mercimek köpeği kucağına alarak suyun diğer tarafına geçirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden Celil Mercimek'in oğlu Atilla Mercimek, "Baba dikkatli ol, köpeğin ayaklarını suya değdirme, üşüyecek" diyerek yukarıdan komut verdi. Yüzlerde tebessüm oluşturan kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

"Babam yine bir kahramanlık yapacak"

Babası Celil Mercimek'i yalnız bırakmayıp yanında gelen çocukları Hatice ve Atilla Mercimek, babalarına destek vererek, köpeği buz gibi nehirden kurtarmayı başardılar. "Babam yine kahramanlık yapacak. Şuradaki köpeği kurtarmaya çalışacağız" diyerek kayda giren minik Atilla Mercimek'in yönlendirmeleri yüzleri güldürdü. Bir yandan babasını, bir yandan da mahsur kalan köpeği düşünen Atilla Mercimek, babasına "dikkatli ol" uyarılarında bulunup, "Baba köpeğin bacaklarını suya değdirme, üşür" diyerek merhametini konuşturdu. Diğer kardeş Hatice Mercimek de köpeği sakinleştirmek adına, "Korkma, seni kurtarıyoruz, sakın korkma. Güçlü bir köpek ol" ifadelerini kullandı. Köpeği topraklı alana çıkaran babanın operasyonuna, Atilla Mercimek, "Kurtarma operasyonu başarılı" diyerek operasyonu onayladı.

"Yaşasın kurtardık"

Dadi ismini verdikleri köpeğin yukarıya çıkmasıyla sevinen kardeşler, daha sonra köpeğe yiyecek verdiler. Yaklaşık 5 dakikada kurtarılan köpek ise verilen yemekten yedikten sonra gözden kayboldu. Baba ve çocuklarının başarılı köpek kurtarma operasyonu yüzlerde tebessüme neden olurken, miniklerin sevgi ve merhamet dolu halleri yürekleri ısıttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
img

Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
img

Altay'a büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Son Dakika Haberleri

Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU | KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli? Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 19 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi! Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.