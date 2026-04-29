Bayburt'ta din görevlileri arasında futbol turnuvası başladı

Bayburt'ta din görevlileri arasında birlik, beraberlik ve kurum aidiyetini güçlendirmek amacıyla futbol turnuvası düzenlendi.

İl Müftülüğü koordinasyonunda organize edilen turnuvanın açılışını Müftü Bayram Danacı yaptı.

Din görevlilerinin yeşil sahada buluştuğu turnuvada takımlar, açılış maçları için sahaya çıktı. İlk düdükle birlikte başlayan karşılaşmalarda din görevlileri, hem rekabetin hem de centilmenliğin ön planda olduğu müsabakalarda ter döktü.

Açılış programında din görevlileriyle bir araya gelen Müftü Danacı, karşılaşmaların birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içerisinde oynanması temennisinde bulunarak, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

Turnuvanın ilk gününde sahaya çıkan takımlar, dostluk havasında geçen mücadelelerde centilmence rekabet sergiledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı