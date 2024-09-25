Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bayburt'ta Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyünde, boruda sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kedinin kurtarılması için emniyet güçleri de devreye girdi. Kurtarılan kedi, koşarak gözden kayboldu.

Bayburt'ta boruya sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yağmurlu havada kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Dakikalarca boru içerisinde kurtulmayı bekleyen Kedi, can havliyle ekiplerin elinden kaçarak gözden kayboldu. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyünde bir kedi girdiği borunun içerisinde sıkıştı. Köyde yaşayan fizik öğretmeni Ramazan Yağcı, boruda sıkışan kedinin sesini duyunca, durumu Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi. İlçe Emniyet Amirliği ise kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber verdi. Köye giden itfaiye ekipleri, borudaki kediyi uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı. Dakikalarca boru içinde kalan kedi, çıktıktan sonra topallayarak bulunduğu yerden uzaklaştı. Köydeki vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine çabalarından ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Aydıntepe İtfaiye bayburt 3-sayfa Yerel Yaşam kedi

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber! Genel sağlık sigortası primi gündemde

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenleme

 Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası

Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası
'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

'İstediği kadar anırsın' dedi, sonra özür diledi! Tekin o mesaja bakın ne cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PALAMUT FİYATLARI! Palamut ne kadar, zam geldi mi? TEKNOFEST ne zaman? 2024 TEKNOFEST bilet kaç TL? Ahmet Davutoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YDS/2 ne zaman? YDS sınav yerleri belli oldu mu? Emekli olup çalışanların sigorta primi ne kadar? Genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere ne zaman verilecek? Resmi Gazete bugün (25 Eylül) atama kararları neler? Resmi Gazete bugünün kararları 2024! 25 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 25 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });