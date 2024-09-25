Bayburt'ta Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bayburt'ta boruya sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yağmurlu havada kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Dakikalarca boru içerisinde kurtulmayı bekleyen Kedi, can havliyle ekiplerin elinden kaçarak gözden kayboldu. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyünde bir kedi girdiği borunun içerisinde sıkıştı. Köyde yaşayan fizik öğretmeni Ramazan Yağcı, boruda sıkışan kedinin sesini duyunca, durumu Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi. İlçe Emniyet Amirliği ise kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber verdi. Köye giden itfaiye ekipleri, borudaki kediyi uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı. Dakikalarca boru içinde kalan kedi, çıktıktan sonra topallayarak bulunduğu yerden uzaklaştı. Köydeki vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine çabalarından ötürü teşekkür etti. - BAYBURT