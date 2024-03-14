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Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, personelle vedalaştı

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Bayburt İl Müftüsü olarak görev yapmaktayken Diyanet İşleri Başkanlığına başkanlık müftüsü olarak atanan Abdurrahman Şahin, Kur'an kursu öğreticileri ve müftülük personeliyle iftarda bir araya gelerek, düzenlenen veda programında personelle vedalaştı.

Bayburt İl Müftüsü olarak görev yapmaktayken Diyanet İşleri Başkanlığına başkanlık müftüsü olarak atanan Abdurrahman Şahin, Kur'an kursu öğreticileri ve müftülük personeliyle iftarda bir araya gelerek, düzenlenen veda programında personelle vedalaştı.

Şahin, bir süre personel ile muhabbet ettikten sonra helallik alarak bugünü organize eden, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaklaşık 1,5 senedir hep birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Şahin, personele çalışma hayatında başarılar diledi.

Program sonunda Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, müftülük çalışanları ve Kur'an kursu öğreticileri adına Şahin'e hediye takdiminde bulundu.

Veda programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Abdurrahman Şahin Bayburt Müftü Yerel Dünya Güncel Haberler

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