Batman'da 3 Kilogram Metamfetaminle Yakalanan Sürücü Tutuklandı
Batman'da yapılan bir operasyonda, minibüste 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, adli makamlarca tutuklandı.
Batman'da 3 kilogram metamfetamin ile yakalanan minibüsün sürücüsü tutuklandı
BATMAN - Batman'da durdurulan minibüste 3 kilogram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada poşete kullanıma hazır 3 kilogram 70 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.