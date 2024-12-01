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Batman'da 3 Kilogram Metamfetaminle Yakalanan Sürücü Tutuklandı

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Batman'da yapılan bir operasyonda, minibüste 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, adli makamlarca tutuklandı.

Batman'da 3 kilogram metamfetamin ile yakalanan minibüsün sürücüsü tutuklandı

BATMAN - Batman'da durdurulan minibüste 3 kilogram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada poşete kullanıma hazır 3 kilogram 70 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Batman'da 3 Kilogram Metamfetaminle Yakalanan Sürücü Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
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