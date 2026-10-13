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Batan gemide 2 evladını kaybeden Ayten Biçer, 'Çok özledim sizi' notuyla paylaştı

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Batan gemide 2 evladını kaybeden Ayten Biçer, 'Çok özledim sizi' notuyla paylaştı
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Kuzey Kıbrıs'tan Mersin'e seyir halindeyken batan gemide 2 evladını kaybeden anne Ayten Biçer, aile fotoğrafını 'Çok özledim sizi' notuyla paylaştı. Kardeşler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yan yana defnedilirken bu paylaşım yürek burktu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken batan gemide 2 evladını kaybeden anne Ayten Biçer'in aile fotoğrafını "Çok özledim sizi" notuyla paylaşması yürek burktu.

Girne'den Mersin'e gitmek üzere yola çıkan geminin batması sonucu 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer hayatını kaybetti. Arama çalışmaları sırasında cansız bedenlerine ulaşılan kardeşler, memleketleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yan yana defnedildi.

Faciadan anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve çocukları Halil Kerem sağ kurtulurken, iki kardeşin hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğdu.

İki evladını yan yana toprağa veren anne Ayten Biçer'in sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını "Çok özledim sizi" notuyla paylaşması yürek burktu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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