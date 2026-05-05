Haberler

Başkentin yeni simgesi olacak stadyum havadan görüntülendi

Başkentin yeni simgesi olacak stadyum havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen yeni stadyumda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Başkentte eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen yeni stadyumda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde ana yapısal iskeletin büyük oranda tamamlandığı ve çelik çatı montajının sürdüğü görüldü.

Yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip olacak stadyumun, modern mimarisi ve dev çatı sistemiyle Türkiye'nin dikkat çeken spor komplekslerinden biri olması bekleniyor.

Projede, yalnızca futbol karşılaşmaları değil; farklı spor branşları, kültürel etkinlikler ve organizasyonlar için de kullanılabilecek çok amaçlı alanlar yer alacak.

Kaba inşaat yapımında sona yaklaşılan stadyumun 2026 yılı içerisinde açılması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Öte yandan projede, dünyanın sayılı örnekleri arasında gösterilen geniş açıklıklı çelik çatı sistemiyle mühendislik açısından da dikkat çeken bir yapı ortaya çıkıyor.

Başkent Ankara'nın yeni simgelerinden biri olmaya aday stadyumun, tamamlandığında 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak hizmet vermesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı