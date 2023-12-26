Kütahya Belediye Başkanı Işık Kumarı Mahallesini ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kumarı Mahallesindeki hemşehrileriyle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda mahalledeki hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Işık, gelen talepleri dinleyerek misafirperverlikleri için Mahalle Muhtarı İbrahim Arslandoğdu'ya ve mahallelilere teşekkürlerini iletti.

Kumarı Mahallesi'ne yapılan hizmetler için Başkan Işık'a şükranlarını ileten mahalle sakinleri, ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel