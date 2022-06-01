Başkan Zelyurt'tan Vali Şahin'e hayırlı olsun ziyareti - Haberler

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde muhtarlar ile birlikte Malatya Valisi Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Alper Durak,Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Öksüz ve mahalle muhtarları, Malatya Valisi Hulusi Şahin'e Valilik Makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hulusi Şahin, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve muhtarlar ile bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Zelyurt ve Muhtarlar, Vali Hulusi Şahin'e yeni görevinde hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu. Başkan Zelyurt, Şahin'e Doğanşehir ilçesi hakkında kısa bilgiler verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel