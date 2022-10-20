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Başkan Türkyılmaz'dan diyaliz hastasına sürpriz doğum günü

Yerel Haberler

Başkan Türkyılmaz'dan diyaliz hastasına sürpriz doğum günü

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, diyaliz merkezinde tedavi gören bir kişiye sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, diyaliz merkezinde tedavi gören bir kişiye sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, diyaliz merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Türkyılmaz, ziyaret sırasında Ali Has'a da sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Vatandaşlar için her alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Türkyılmaz, "Bugün Özel Kırıkkale Diyaliz Merkezi'ni ziyaret ederek doğum günü olan Ali Has ağabeyimize küçük bir sürpriz kutlama gerçekleştirdik. Tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek karanfiller dağıttık. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Türkyılmaz Kırıkkale Ali Has Yerel Haberler

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