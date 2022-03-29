Başkan Tarhan, Mezitli'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, özel bir dergi tarafından online olarak gerçekleştirilen Yeni Kentsel Gündem programına katıldı.

Dergiden Erengül Bilenser'in kontrolünde ve Sadun Erenalp'in moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Proje Yöneticisi Neslihan Yamukoğlu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya ile birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yerel yönetimler konularında bilgiler aktaran Başkan Tarhan, gerçekleştirilen projeler hakkında bilgilendirmeler de yaptı. Konuşmasına Mezitli'yi tanıtarak başlayan Başkan Tarhan, "Mezitli her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Biz bu gelişmeden planlı olması nedeniyle son derece memnunuz. Mezitli Türkiye ortalamasının çok üzerinde Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne inanan insanların yaşadığı bir kent. Özellikle imar planlarının tamamlamış tek ilçe Mezitli olması nedeniyle de özellikle emlak konusunda büyük aşama kaydediyor. İnşaat sektörü son derece hareketli" dedi.

"Herkesi bu gönüllülük çalışmasına katılmaya çağırıyoruz"

HABİTAT'ın sürdürülebilir kalkınma hedefleri toplantısı hakkında da bilgiler aktaran Tarhan, "Örgütlenme, katılımcılık, şeffaflık konusunda bir şeyler söylemekten çok bunu hayata geçirmek önemli. Biz bu alanda Türkiye'de son derece zayıf olan bir olgu olan gönüllü evlerini hayata geçirdik. 12 gönüllü evimizde insanlar çalışma yapıyor, kaynaşıyor, yönetime ortak oluyor. Bu konuda bir yönetmelik hazırlayarak herkesi bu gönüllülük çalışmasına katılmaya çağırıyoruz. Bunu yapmazsak belediyelerin doğru işler yapacağına, doğru yönde kararlar alacağına inanmıyorum. Farklı düşüncedeki insanların alınan kararlara katılımında daha doğrudan ilişki sağlanmazsa başarılı olunacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Göreve gelirken yerel yönetim anlayışını değiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Tarhan, "Şikayet etmeden belediye başkanlığı yürütülebilir. Elbette merkezi yönetimden yeterli destek alınamıyor. Ama gönüllülük projeleri ile Merkezi yönetimden yaşanan eksikliğin çok rahat giderilebileceğine inanıyorum. Belediyelerdeki iyi uygulamaların genelleştirilmesi çok önemli. Belediyecilikte önemli olan kilit kelime bana göre güvendir. Siz bu güveni sağlarsanız gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Başarmanın ilk adımı önce halk arasında güveni sağlamak olmalıdır. Halk size güvenirse destek de veriyor, projelerinizin de başarıya ulaşması için elini taşın altına koyuyor" diye konuştu.

Yerel yönetimlerle merkezi yönetim ilişkilerinin siyaset üstü olmasının önemine vurgu yapan Tarhan, "Merkezi yönetim ve belediyelik konusu çok tartışılıyor. İnşaat ruhsatını ben vermezsem başka bir bakanlık eliyle bu ruhsatı alabiliyor. Diğer taraftan hazine arazilerinin kullanımıyla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Biz hazine arazilerinin tahsisini istediğimizde hiçbir zaman olumlu yanıt almadık. Ama en basitinden TOKİ'ye anında verilebiliyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı kararıyla hazine arazisi kamuya açıldı. Portakal bahçelerinin arsındaki bu arazinin bize verilmesi durumunda üreticilerin enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi sistemi kuralım talebinde bulunduk ama talebimiz karşılıksız kaldı. Şimdi o arazinin TOKİ'ye verileceği söyleniyor" şeklinde konuştu.

"Kentlerin kimlikleri olmalı ve o yönleriyle öne çıkmalı"

Belediye yönetimine yeni bir model, yeni bir anlayış getirmek gerektiğini vurgulayan Tarhan, "Artık asfaltıyla, parkıyla değil çevreci, toplumcu yönetim anlayışı ile güdeme gelmesi gerekiyor. O yüzden biz çalışmalarımızda kadına, çocuğa, hayvana, çevreye, kültüre, tarihe değer veren çalışmaları daha fazla duyurmaya çalışıyoruz. Kentlerin kimlikleri olmalı ve bu kimliklerinin gereklerini çok yönlü olarak ortaya konulan projelerle yerine getirmeleri gerekiyor. Mersin, kültür, sanat kenti. Ancak tarımsal alanda, turizmde de çok büyük projelerin de yapıldığı bir kent. Özellikle tarımsal alanda üretim yapan vatandaşların yerlerinde kalmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması da gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya da Mezitli Belediyesinin yapmış olduğu uygulamaları yıllardır öğrencilerine ders olarak anlattığını söyledi. Gençkaya, "Biz yıllardır böyle olması gerekiyor diye anlatırken, Başkanımız Neşet Tarhan, toplumsal projelerde, kadınların istihdamına yönelik çalışmalarda yaptıklarını anlattı. Kendisi de bürokrasiden gelmesi nedeniyle hem merkezi yönetim yerel yönetim ilişkisini hem de hayata geçirilen projelerin topluma yayılmasında başarısını anlattı. Biz de çok mutlu olduk" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel