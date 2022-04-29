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Başkan, Şehit aileleri ile iftarda biraya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan, Şehit aileleri ile iftarda biraya geldi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Düzenlenen İftar Programına; Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Alıcı ve yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri Murat Kiraz ve Hatun Çam katıldı. Başkan Ali Sülük, Şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, " Vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Vatanımız, dinimiz ve bayrağımız için şehitlik mertebesine ulaşmış kahramanlarımızı, rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Sülük, İskilip, İftar, Şehit, Yerel, Haberler

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