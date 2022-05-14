Başkan Sandal'a 'Doğa ve Çevre' Teşekkürü

İZMİR (ANKA) - İzmir'de düzenlenen 17. Küresel Isınma Kurultayı'na katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a doğaya ve çevreye duyarlı projeleriyle katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini vurgulayan Başkan Sandal, "Her şey bizim elimizde. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var ve bunu yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Daha yaşanabilir kentler için geri dönüşüm olmazsa olmaz" sloganıyla bu yıl 17'ncisi İzmir'de yapılan Küresel Isınma Kurultayı'nda, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ödüllendirildi. Başkan Sandal'a geri dönüşüm, temizlik ve doğa temalı projelere duyarlılığından dolayı 'çevreci belediye başkanı' olarak teşekkür plaketi verildi. Her yıl iklim krizine karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapsamında Gaziemir Fuar İzmir'de yapıldı.

GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için toplum olarak hepimizin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarımızı takdir eden Küresel Isınma Kurultayı Komitesi'ne ve We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.