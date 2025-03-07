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KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların toplumsal yaşamdaki önemli rollerine vurgu yaptı. Kadınların fedakarlık, cesaret ve sevgi gibi değerleri ile hayatın her alanında var olduğunun altını çizen Odakır, tüm kadınların bu özel gününü kutladı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan kadınlarımızı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fedakarlıklarıyla, cesaretleriyle, sevgileriyle ve daha nice önemli meziyetleriyle hatırlıyoruz. Toplumumuzda, tarihimizde, ailemizde kadınların yeri ve rolü görmezden gelinemeyecek kadar göz önünde olan bir gerçekliktir. Kadınlarımız, aileyi aile yapan unsurlardan biridir. Kadınlarımız, tarlada çiftçi, çarşıda esnaf, sanayide usta, bir şirkette yönetici, bir okulda öğretmen, hastanede hekim, düşman karşısında savaşçı, çocukları ve ailesi içinde bir şefkat ve sevgi kaynağıdır. Kadınlarımız sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda ve daha birçok sosyal katmanda çeşitli rollerde yer alıyorlar. Hayat, kadınlarımızla var olmaktadır. Bu yüzden kadınlarımıza daha çok sahip çıkmalı ve hayatın her alanında destekleyebilmeli, el üstünde tutmalıyız."

Başkan Şeyhi Odakır, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bir gün değil her gün değerlerini anlayacağımız kadınlarımızın, fedakar annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, merhamet, vicdan timsali tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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