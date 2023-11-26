Başkan Kırgöz, Öğretmenler ile Kahvaltıda Buluştu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenler ile kahvaltıda bir araya geldi.

Dikili Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşan 108 yaşındaki Cumhuriyet öğretmeni Sabiha Özar'in yanı sıra Dikili'de görev yapan ve emekli olmuş çok sayıda öğretmen katıldı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz kahvaltı da yaptığı konuşmada "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeni ve çağdaş nesillerin mimarları siz değerli öğretmenlerimizle böyle önemli bir günde birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimizin hayatlarına önemli dokunuşlar yaparak geleceğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden ve görev esnasında şehit olan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.