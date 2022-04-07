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Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İmamağa Mahallesi'nde sürdürülen freze çalışmalarını yerinde inceledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İmamağa Mahallesi'nde sürdürülen freze çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kılınç, çalışma alanında sorumlulardan bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirmede de bulunan Belediye Başkanı Kılınç, "Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başlayan ekiplerimiz, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle büyük ihtiyaç duyulan noktalara öncelik verilerek gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalardan bir tanesi olan İmamağa Mahallesi'ndeki çalışmamızı yerinde inceleyip, arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Henüz asfalt çalışmasının ilk aşaması olan freze işlemini gerçekleştiren ekiplerimiz kısa süre içerisinde buradaki çalışmalarını tamamlayarak, yolu halkımızın hizmetine açacak. Adıyaman'ımızın her noktasına en kaliteli hizmetleri ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Rıfat Kadri Kılınç, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Haberler

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