Başkan Karabacak: '15 Temmuz kahramanlık destanı unutmayacağız, unutturmayacağız'

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Aziz Türk Milletimiz, 9 yıl önce vatan toprağına sahip çıkmıştır. O karanlık gecede, ülkemizde bir daha darbe yapılamayacağı ilan edilmiştir. 9 yıl geçmesine rağmen o gece de yaşananları hiçbir zaman unutmayacağız ve utturmayacağız" dedi.

Darbe girişiminin 9. yıl dönümünde açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Aziz milletimiz 9 yıl önce vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi, ülkemizde bir daha darbe yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Üzerinden yıllar geçse de o karanlık gecede yaşananları asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin omuz omuza vererek hain darbe girişimine karşı büyük bir direniş sergilediğini belirten Karabacak, şöyle devam etti: "15 Temmuz gecesi milletimiz yeni bir destan yazmıştır. Vatan sevgisiyle dolu yürekleriyle meydanlara çıkan esnaf ve sanatkarlarımız da üzerine düşen görevi canını ortaya koyarak yerine getirmiş, milli bir duruş sergilemiştir. Aziz milletimiz, 9 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ülkesine ve devletine sahip çıkmaya devam edecektir."

Karabacak, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu kahramanlık destanı, Türk Milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan derin bağlılığının en güçlü kanıtıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarlarımız, ülkesini canı pahasına korumaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, hiçbir güç birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır."

Başkan Karabacak, mesajının sonunda hain FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetlediklerini ifade ederek, "15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - KONYA