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Aydın Eczacılar Odası Başkanı'nın annesi vefat etti

Aydın Eczacılar Odası Başkanı'nın annesi vefat etti
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Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan'ın 82 yaşındaki annesi Huriye Karaarslan, bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı, astım ve nörolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Karaarslan'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Sultanhisar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde toprağa verilecek. Başkan Sefa Karaarslan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan'ın 82 yaşındaki annesi Huriye Karaarslan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan'ın 82 yaşındaki annesi Huriye Karaarslan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Huriye Karaarslan, geçtiğimiz Çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne yatırıldı. Kalp rahatsızlığı ve astım hastalığının yanı sıra son dönemde nörolojik sağlık sorunları da artan Karaarslan, hastanede sürdürülen tedavisinin ardından bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Huriye Karaarslan'ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan da acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Karaarslan paylaşımında, "Acımız büyük. Biricik annem Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Eskihisar Mahallesi - Sultanhisar'dan kaldırılacaktır. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Huriye Karaarslan'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Sultanhisar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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