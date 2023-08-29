Başkan Gümüş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yılında yazılı bir mesaj yayımlayarak, 30 Ağustos Zaferiyle Türk Milletinin tüm Dünyaya bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini kanıtladığını kaydetti.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: "30 Ağustos Zaferi, temeli ulusal egemenliğe dayanan bir kahramanlık destanıdır. Türk Milleti bu şanlı zafer ile tüm dünyaya onurlu ve saygın yaşama hakkını göstermiştir. Ulusumuz, Atatürk'ün önderliğinde ülkesinin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelen girişimlere karşı onurlu bir direniş başlatmış, tüm bireyleriyle bağımsızlık ve özgürlük kararlılığını ortaya koymuştur. Kazanılan tarihi zafer ile de demokratik, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temelleri atılmıştır. 30 Ağustos Zaferi'nin 101. Yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü; kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." diye konuştu. - MUĞLA