Başkan Çondur; 'Ege Bölgesi, cazibe merkezi haline geldi'

AYDIN (İHA) - TOBB 78. Genel Kurul Toplantısı'nda Ege Bölgesi'ni temsilen konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gelişen tarım ve sanayisine dikkat çekerek "Ege Bölgesi, cazibe merkezi haline gelmiştir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) elektronik ortam üzerinden düzenlediği 78. Genel Kurul Toplantısı'nda Ege Bölgesi'ni temsilen konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, damga vurdu. Ege Bölgesi'nin her geçen gün artan tarım, sanayi ve ticaret hacmi ile cazibe merkezlerinden birisi haline geldiğini vurguladı.

Genel Kurul Başkanlığını Necdet Takva'nın yaptığı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Başkanları ve 81 ilin TOBB Delegelerinin katılım sağladığı 78. Genel Kurul Toplantısı'nda, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ege Bölgesi Oda ve Borsalarını temsilen konuşma gerçekleştirdi.

Üretimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın ve beraberinde ülkemiz ekonomisinin tamamının temsil edildiği çatı kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, tüm dünyayı etkisi altına olan pandemi sürecinde, ülkemizin geleceğine ilişkin konularda 365 oda ve borsa yönetimi ile istişarelerde bulunduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, reel sektörün sorunlarının, üye taleplerinin ve beklentilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcılıklıoğlu nezdinde yetkili mercilere iletildiğini belirtti.

Ege Bölgesi'nin cazibe merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Çondur; "Ülkemizin en gelişmiş bölgeleri arasında yer alan Ege Bölgesi, tarımı, sanayisi, ticari hacmi ve turizmi ile cazibe merkezi haline gelmiştir. Birliğimiz çatısı altında yer alan ve reel sektörün sıkıntılarını, en iyi bilen ve yakından takip eden Ege Bölgesi oda ve borsaları, ülkemiz ekonomisinin kalkınması adına özveriyle çalışmıştır" dedi.

Ege Bölgesi'nde 2021 yılında toplam 28 Milyar 158 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirten Çondur, bölge ekonomisine, tarıma dayalı sanayinin büyük katma değer sağladığını ifade etti.

Ege Bölgesi'nde tarım ve sanayinin geliştirilmesi amacıyla çok yönlü projeler hayata geçirildiğinin altını çizen Çondur; "Planlanan her bir yatırımda bölgesel olarak kalkınma ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Önemli ölçüde ülkemiz istihdamını destekleyen ve ihracat potansiyeli yüksek olan bölgemizin gelişimi hususunda oda ve borsalarımız, Birlik Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, hükümetin destekleyici politikaları ile üretim ve yatırım odaklı projelere imza atmaya devam edecektir. Ege Bölgesi oda ve borsaları olarak, üzerimize düşen vazifeyi ilk günkü heyecanla yerine getirip, ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılmak adına var gücümüzle çalışacak, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması adına rol model almaya devam edeceğiz" dedi.

Özverili çalışmalarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, TOBB Yönetim Kurulu'na, Konsey Başkanları'na ve üyelerine, tüm kurul yönetimlerine ve delegelere Ege Bölgesi oda ve borsaları adına teşekkürlerini ileten Çondur, 78. Genel Kurul Toplantısı'nın ülkemize, TOBB camiasına ve tüm insanlığa faydalı olmasını temenni etti.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un yanı sıra Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, TOBB Genel Kurul Delegeleri Rıza Uyar, Cengiz Ülgen, Ali Çevik ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel