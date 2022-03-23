Başkan Cengiz Arslan'a soyadı gibi hediye - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Cengiz Arslan'a soyadı gibi hediye

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Cengiz Arslan'a soyadı gibi hediye

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a eğitmenler ve kursiyerler tarafında 15 günde yapılan aslan heykeli hediye edildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a eğitmenler ve kursiyerler tarafında 15 günde yapılan aslan heykeli hediye edildi.

Çameli Belediyesi Sevgi Eli Şubesi çalışanları Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Arslan'a Çameli Hayri Dev Kültür Merkezi Sosyal Donatılar içerisinde yer alan çini kursu kursiyerleri ve eğitmenler tarafından yapımı 15 gün süren aslan heykeli hediye edildi. Çini form üzerinde hazırlanan aslan heykeli hediyesi alan Başkan Arslan, kursiyerler ve eğitmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaretin ardından çalışanlar ve Başkan Arslan hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Arslan, Hayri Dev, Çameli, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title