Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık belde sakinlerinin kapılarını çalarak hasta vatandaşlarla bir araya geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık belde sakinlerinin kapılarını çalarak hasta vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ'da Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, yaptığı başarılı çalışmaların yanında sosyal belediyecilikle de belde sakinlerinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarla sürekli bir araya gelen Başkan Çadırcı, bu sefer de AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ile birlikte beldede bulunan hasta vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra Başkan Çadırcı, milletvekili Balık'a hayata geçirilen projeleri anlatırken, yapılacak olan projeler hakkında da bilgi verdi.

AK Parti Milletvekili Sermin Balık'ın beldelerini ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Beldede halkımızın seçmiş olduğu vekilleri kapılarında görmeleri onları ziyadesiyle mutlu etti. Vekilimize beldemizi ziyarete ederek hasta vatandaşlarımızla bir araya geldiği için teşekkür ederiz. İnşallah beldemizde kapısını çalmadığımız hal hatırını sormadığımız hiçbir evimiz kalmayacak. Ramazan'ın manevi ikliminde beldemizde ikamet eden insanlarımızın hal ve hatırını sormak sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak bizim görevimizdir" dedi. - ELAZIĞ

Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hatif Çadırcı, Milletvekili, Yazıkonak, Elazığ, Yerel, Haberler

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