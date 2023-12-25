Başkan Büyükgöz ilçeye kazandırdığı projeleri anlatıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kent buluşmaları toplantılarında ağırladığı sivil toplum kuruluşları ile hemşehri dernekleri üyelerine ilçeye kazandırdığı proje ve hizmetlerin sunumunu yapıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kent buluşmaları toplantılarında ağırladığı sivil toplum kuruluşları ile hemşehri dernekleri üyelerine ilçeye kazandırdığı proje ve hizmetlerin sunumunu yapıyor. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi salonunda düzenlenen kent buluşmalarının son konukları Samsun ve Karabük dernekleri üyeleri oldu. Ülkeyi yasa boğan şehitlerin ruhaniyeti için okunan Kur'an tilaveti ve yapılan duaların ardından, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde Gebze'ye kazandırdığı işleri anlatan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün burada hüzünlü bir günü yaşıyoruz. Rabbim tüm hainlerin hainliklerini başlarına çevirsin. Bölücü hainlerle çıkan çatışmada şehadete yürüyen aziz kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kıymetli hemşerilerim 4 yıl önce bu kardeşinize görev verdiniz ve bu kenti yöneteceksin dediniz. Bizler de o gün kendimize hedefler koyduk. Nedir bu hedefler yüz yıllık, elli yıllık kronik sorunları çözmeyi kendimize hedef olarak belirledik. Göreve geldikten sonra kamulaştırma başlığı altında 42 okulun kamulaştırma sorununu çözdük. Bize ne milli eğitimin işinden demedik. Diğer taraftan 24 camiinin mülkiyet hakkını çözdük. Bunlar ne zamanının sorunları bunlar geçmiş elli yılın sorunları. Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Camii yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırdık. Bu kentte 8 sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Bizler geçmişe dair sorunları görmezden gelmemiş, ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam etmişiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ