Efeler Belediye Başkanı Atay, Tıp Fakültesi Öğrencilerini Ağırladı - Haberler

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Efeler Belediye Başkanı Atay, Tıp Fakültesi Öğrencilerini Ağırladı

ANKA - Yerel
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Efeler Belediye Başkanı Atay, Tıp Fakültesi Öğrencilerini Ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intern) öğrencilerini ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencilerini ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Özkısacık tarafından 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan eğitim iş birliği protokolü gereğince, ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören son sınıf öğrencileri Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti.

Efeler Belediyesi olarak hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler paylaşan Başkan Atay; Kitap Kafeler, Hanım Evleri, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Otizm Yaşam Merkezi, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası gibi Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan merkezleri öğrencilere tanıttı.

Başkan Atay, "Efeler'imizde hayata geçirdiğimiz bu merkezleri görmenizi dilerim. Sizlerin de sorumluluklarınız var, yalnızca kendinizi değil, bu ülkeyi de kurtarmalısınız. Bir ayınız kalmış, artık mezun oluyorsunuz. Sizi yetiştiren ailelerinizi kutluyorum. Sizlere çok iyi bir eğitim verdiklerine inandığım öğretmenlerinizi kutluyorum. Sizi de ayrıca kutluyorum, çok yüksek puan alarak girdiniz, başardınız ve şimdi de mezun olacaksınız. Hayatınız boyu mutlu olmanızı diliyorum. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Atay ile bir araya gelen öğrencilere daha sonra Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri, halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ziyareti Kemer Mezarlığı'nda yapılan bilgilendirme ile son buldu.

ANKA / Yerel

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