Aydın yerel haberleri... Didim Belediye Başkanı Atabay, Parklarının Yenilenmesini İsteyen Çocukların Talebini Karşılıksız Bırakmadı Yerel Haberler Aydın haber: Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sevgi Parkı, mahalleli çocukların isteği üzerine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile yenilendi. Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sevgi Parkı, mahalleli çocukların isteği üzerine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile yenilendi. Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve çevre koşullarının etkisiyle eskiyen Sevgi Parkı'nın yenilenmesini isteyen mahalleli çocuklar, taleplerini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a iletti. Mahalleli çocukların talebini geri çevirmeyen Başkan Atabay'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, parkta yenileme çalışması başlattı. Didim Belediyesi Fen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Çalışmalarla park çevresinde yenileme ve mizanpaj çalışması gerçekleştirilirken, parkta bulunan çocuk oyun alanı da yenilendi. Modern bir görünüme kavuşan Sevgi Parkı, Didimli çocukların hizmetine sunuldu. Kaynak: ANKA / Yerel Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Deniz Atabay Yerel Haberler

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