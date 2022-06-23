Başkan Alim Işık, Sakarya'da

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da gerçekleştirilen ' Sakarya Havzası NHYP Proje Açılışı ve Paydaş Toplantısı'na katılan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 2023 yılında tamamlanacak olan projenin Kütahya ile birlikte 13 ili kapsadığını ifade etti.

Sakarya'da gerçekleştirilen ' Sakarya Havzası NHYP Proje Açılışı ve Paydaş Toplantısı'na katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sakarya Havzası'nın Türkiye ve Kütahya için önemli olduğunu vurguladı.

Projenin 2023 yılında tamamlanacağını ifade eden Başkan Işık, Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim planının Kütahya'nın da içinde bulunduğu 13 ili kapsadığını ifade etti.

Başkan Işık, gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir doğa ve yaşam alanı için Sakarya Havzası projesinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, toplantının hayırlı olmasını temenni etti ve katılımcılara, projeye emek verenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel