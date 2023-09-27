Başiskele'ye 4,5 yılda 886 milyon TL'lik yatırım

Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye 4,5 yılda 886 milyon TL'lik eser, hizmet ve yatırım kazandırıldı. Vaatlerinin yüzde 92'sini hayata geçirdiğini kaydeden Başşikele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Her iktidar geçicidir ve herkes er veya geç önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir. Bu toplantıyı bu anlayışla hesap verme makamında gerçekleştiriyoruz. Değerli 5 yıl için bu göreve seçildim. Nasip olursa 5 yıl daha seçilirim" dedi.

Başikele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Bizim İşler Güzel İşler" toplantısında, 4,5 yılda ilçeye kazandırılan eser, hizmet ve yatırımları anlattı. Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen programda, hizmet merkezlerinden ulaşıma, kentsel yaşam alanlarından sürdürülebilir çevreye, eğitimden gençlik ve spora, kültür turizmden sosyal hizmetlere ve dijital belediyeciliğe kadar 8 başlıkta yatırımlar değerlendirdi. Başkan Özlü, "Genc-i Ala" markasıyla ortaya koyulan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 ödüle layık görüldüklerini kaydetti. Öte yandan, seçim dönemindeki vaatlerin yüzde 92'sinin tamamlandığı kaydedilirken, ilçeye 886 milyon liralık eser, hizmet ve yatırımın kazandırıldığı öğrenildi.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittik"

Belediyelerin işinin sadece yol yapmak olduğundan ibaret olmadığını söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Türkiye'yi söz söylenen ülkeden dünya nizamının merkezine dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittik. İhtiyaçlarımız kadar kaynaklarımızın sınırsız olmasının yollarına baktık. Kaynaklarımızı büyüttük, çeşitlendirdik. Pandemiye, depreme, ekonomik şartlara rağmen bütçemizi dengede tutmayı başardık. Üzerine düşen her işi yaptık. Üzerimize düşmese de eksik kalan bütün kurumların yerinde kademeye girmeye çalıştık. Kısacası çetin bir işi emeğimizle, gönlümüzle, gençliğimizle ifade ettik. Hizmet bürosu kurmamız gerekiyordu, en iyi yollar gerekiyordu, en güzeli çocuklarımıza rehberlik gerekiyordu. Onların abisi olduk, belediyesi olduk. Başiskeleli gençler Yasin abilerinden park istiyordu. 'Baş üstüne' dedik, kadınların toplumu sarıp sarmaladığı gibi belediyenin de onları eş üstünde tutması gerekiyordu. Kadınlarımızı baş tacımız yaptık. Yaşlının, yetimin, yoksulun, engellinin, talepleri vardı. Hepsine ulaştık, güvenli, konforlu parklar ihtiyaçtı. Muhteşem parklar açtık" dedi.

"Bu millete hizmet nasip işidir, nasip olursa 5 yıl daha seçilirim"

Görev süresi boyunca ekibiyle birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Özlü, "Millet bahçeleri yaptık. Semt meydanlarıyla, caddelerle gece gündüz yaşayan cazibe merkezlerini Başiskele'mize kazandırdık. Belediyemizin dijitalleşerek, hızlanması, çağa ayak uydurması gerekiyordu. Dijital ortamda adeta belediyemizin bir ikizini kurduk. Güzel işler yaptık bitmedi, devam ediyoruz. 6 ay sonra seçim var. Bu kadar süre varken zamansız bir aday adaylığı aday gündemi de var. Öncelikle şunu belirtmeden geçemeyeceğim bu toplantımızın seçimle alakası yok, seçilmiş olmanın gereği olarak düzenliyoruz. işimiz var, işimizi anlatıyoruz. Ne diyorduk biz de; 'Her iktidar geçicidir ve herkes er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir' Bu toplantıyı bu anlayışla hesap verme makamında gerçekleştiriyoruz. Değerli 5 yıl için bu göreve seçildim. Başta dediğim gibi bu millete hizmet nasip işidir. Nasip olursa 5 yıl daha seçilirim ama onu vakti geldiğinde konuşacağız" diye konuştu.

Katılımcılar

Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ