Bartın Valisi Nurtaç Arslan Ulus'u ziyaret etti - Haberler

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan Ulus'u ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan Ulus'u ziyaret etti

Bartın'ın ilk kadın Valisi Nurcan ArslanUlus ilçe kaymakamını ziyaret etti.

Bartın'ın ilk kadın Valisi Nurcan Arslan

Ulus ilçe kaymakamını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bartın Valiliğine atanan Vali Nurtaç Arslan, Ulus ilçesine ziyarette bulundu.

Ziyaret esnasında Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç ile beraber Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa belde belediye başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can ve ilçe protokolü hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Arslan, Kaymakam Kılıç'tan ilçenin genel durumu, tarihçesi, kurumların faaliyetleri, yürütülen projeler, yapımı devam eden kamu yatırımları ve ilçenin talep ve ihtiyaçları hakkında brifing aldı.Vali Arslan, toplantının ardından ilçe merkezindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek programını tamamladı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nurtaç Arslan, Bartın, Ulus, Yerel, Haberler

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