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Bartın'da Emniyet Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

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Bartın'da Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde renkli görüntüler ve coşkulu anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın katılımıyla başlayan kutlamalarda çelenk bırakma töreni ve polis araçlarıyla kortej düzenlendi.

Bartın'da polisin kuruluş kutlamalarında renkli görüntüler

BARTIN - Bartın'da Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerde renkli görüntülere sahne oldu.

Bartın'da sabah saat 09: 00'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ın adına telsizden yapılan kutlama anonsu ile başladı.

Anonsun ardından ise Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ve polis dernekleri tarafından çelenk bırakılmasının ardından ise polis araçlarının geçiş korteji gerçekleştirildi. Sirenlerin açık bir şekilde yapılan kortej tören alanındakilere çoşkulu anlar yaşattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Yerel
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