Haberler

Bandırma’da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bandırma’da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmur suyu mazgallarının dal, yaprak ve çöplerle tıkanması nedeniyle bazı noktalar adeta gölete döndü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmur suyu mazgallarının dal, yaprak ve çöplerle tıkanması nedeniyle bazı noktalar adeta gölete döndü.

Meteoroloji ve Balıkesir Valiliği'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle özellikle alçak kesimlerde ve cadde kenarlarında su birikintileri meydana geldi.

Yağmur suyu mazgallarının dal, yaprak, çamur ile pet şişe ve çeşitli atıklarla kapanması nedeniyle yağış suları tahliye edilemedi. Bunun üzerine bazı cadde ve meydanlarda su seviyesi yükselirken, oluşan su birikintileri sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı.

Yağışın ardından tıkanan mazgalların temizlenmesiyle suyun tahliyesi sağlanırken, vatandaşlar yağmur suyu hatlarının düzenli temizlenmesi ve çevreye çöp atılmaması konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu