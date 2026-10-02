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Bandırma'da sağanak, kent merkezinde günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi

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Bandırma'da sağanak, kent merkezinde günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bandırma'da sağanak etkili oldu. Kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağışta vatandaşlar şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalıştı; su birikintileri nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi, ulaşım ağır ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı yağış uyarılarının ardından Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu.

Bandırma'da etkili olan sağanak, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise işletmelerin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağışın etkisiyle cadde ve kaldırımlar ıslanırken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler daha dikkatli ilerledi. Kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, ulaşım bazı noktalarda ağır ilerledi.

Sağanak yağışın etkili olduğu anlar objektiflere yansırken, Bandırma'da yağışlı hava ilçe genelinde etkisini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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