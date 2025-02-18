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Balya Yenikavak İlkokulu Öğrencisi Türkiye İkincisi Oldu

Balya Yenikavak İlkokulu Öğrencisi Türkiye İkincisi Oldu
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Balıkesir'de düzenlenen resim yarışmasında Balya Yenikavak İlkokulu öğrencisi İnci Bayram, il birincisi olarak katıldığı Türkiye genelindeki yarışmada ikinci oldu. Ödüller 12 Mart'ta verilecek.

Balıkesir il genelinde düzenlenen yarışmada resim dalında il birincisi olan Balya Yenikavak İlkokul öğrencisi İnci Bayram Türkiye 2. olarak büyük başarı sağladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan resmi ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması sonuçları belli oldu.

Balya Yenikavak İlkokulundan 3. sınıf öğrencisi İnci Bayram yarışmada Türkiye İkincisi oldu. Yarışmalarda ödül alan öğrenciler, ödüllerini 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilecek olan anlamlı programda alacaklar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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