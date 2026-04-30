Balıkesirli vatandaş babasının hayrı için öğrencilere pamuk şekeri dağıttı

Burhaniye ilçesinde. Emrah Yolaçan, 40 gün önce kaybettiği babası Ali Rıza Yolaçan için pamuk şekeri hayrı yaptı. Faruk Kızıklı İlkokulu önüne giden Yolaçan, okul çıkışı yüzlerce öğrenciye pamuk şekeri dağıttı.

Burhaniye yöresinde pek çok vatandaş hayır için lokma ve pilav ikramı yaparken, 40 gün önce hayatını kaybeden 69 yaşındaki Ali Rıza Yolaçan için de oğlu 39 yaşındaki Emrah Yolaçan pamuk şekeri hayrı yaptı. Faruk Kızıklı İlkokulunun önünde öğrencilere pamuk şekeri dağıtan Emrah Yolaçan, babasının çocukları çok sevdiğini söyledi. Çocukları sevindirmek istediğini kaydeden Emrah Yolaçan, "40 gün önce babamı kanserden kaybettik. Burada adetler gereğince 40'ında kimisi lokma kimisi de pilav hayrı yapar. Babam çocukları çok severdi. Bizde böyle bir şey yapalım dedik. Umarım oda bizi görüyordur. Bundan da mutluluk duyuyordur. Akşam da evimizde pilav hayrı var. Çocuklar sevindi. Bizde mutlu olduk. Onun anısını yaşattığımız için de mutluyum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı