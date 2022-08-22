Balıkesir haber! Ayvalık Caz Günleri, Elif Çağlar Konseri ile Başladı

Ayvalık Belediyesi'nin düzenlediği Ayvalık Caz Günleri etkinliği, Elif Çağlar konseri ile başladı.

Sekizinci AIMA Müzik Festivali kapsamında, Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ayvalık Caz Günleri etkinliği, Elif Çağlar konseri ile başladı.

Bağdat Avenue'nin iki solistinden biri olan ve aynı zamanda Chocolate'nin de solistliğini yapan caz sanatçısı Elif Çağlar, Amfi Tiyatro'yu dolduran yaklaşık bin 500 izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Ücretsiz etkinliğin gelecek yıllarda da süreceğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Popüler olanı değil iyi olanı sunuyoruz. Kültür ve sanat kenti olan Ayvalık'a caz çok yakışıyor. Önümüzdeki yıl iki festivali daha kapsamlı olarak birleştirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz şehrin her kesimine yayılan, geniş çaplı ve Körfez bölgesinde örnek bir müzik festivali yapabiliriz" dedi.