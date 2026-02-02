Haberler

Burhaniye'de Yazlıklar Su Altında Kaldı

Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı. Ali Çetinkaya Mahallesi'nin en çok etkilendiği belirtildi.

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı.

Sağanak, yolları göle çevirirken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi.

Sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu.

Kaynak: ANKA / Yerel
500

