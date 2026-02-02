Burhaniye'de Yazlıklar Su Altında Kaldı
Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı. Ali Çetinkaya Mahallesi'nin en çok etkilendiği belirtildi.
Haber: Sefer Talay
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu. Aşırı yağışın ardından bazı yazlık evleri ve tarım arazileri altında kaldı.
Sağanak, yolları göle çevirirken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi.
Sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu.
Kaynak: ANKA / Yerel