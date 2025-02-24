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Balıkesir'de Kar Yağışı Vatandaşları Doğada Buluşturdu

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Balıkesir'in Bandırma ve Erdek bölgelerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde mangal yaparak ve kardan adam yaparak keyifli vakit geçirdi.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek bölgelerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Sabah uyandıklarında kar manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirmek için yüksek kesimlere akın etti. Bandırma'da kar kısa sürede erirken, Erdek'in Kapıdağ Yarımadası'nda kar kalınlığının daha fazla olduğu görüldü.

Özellikle Erdek'in Turanlar Mahallesi mevkisinde yoğunlaşan vatandaşlar, karın keyfini çıkarmak için mangal yakarak sucuk ekmek, köfte ve közde kahve hazırladı. Karlı bölgelerde oyun oynayan ve kardan adam yapan gruplar, doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Aileler ve arkadaş grupları, soğuk havaya rağmen kamp sandalyeleriyle ateşin başında ısınarak sohbet etti. Kartopu oynayan, fotoğraf çeken ve doğanın tadını çıkaran vatandaşlar, kış mevsiminin güzelliklerini doyasıya yaşadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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