Balıkesir'de Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar Hıdırellez geleneği kapsamında ateşler yakarak üzerinden atladı, dilekler diledi. Dere kenarlarına dileklerini yazan ve çizen vatandaşlar, baharın gelişini kutladı. Yediden yetmişe birçok kişi etkinliklere katılarak geleneksel ritüelleri yerine getirdi. - BALIKESİR