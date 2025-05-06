Balıkesir'de Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Balıkesir'in Edremit ilçesinde renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar ateşler yakıp üzerinden atlayarak, dilekler diledi ve geleneksel ritüelleri kutladı.
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de renkli görüntülere sahne oldu.
Vatandaşlar Hıdırellez geleneği kapsamında ateşler yakarak üzerinden atladı, dilekler diledi. Dere kenarlarına dileklerini yazan ve çizen vatandaşlar, baharın gelişini kutladı. Yediden yetmişe birçok kişi etkinliklere katılarak geleneksel ritüelleri yerine getirdi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel