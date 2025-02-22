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Balıkesir'de Çocukların Kar Topu Oyunu, Polisleri Gülümsetti

Balıkesir'de Çocukların Kar Topu Oyunu, Polisleri Gülümsetti
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kar yağışı sırasında sokakta kar topu oynayan çocuklar, devriye gezen polis ekiplerini hedef alarak eğlenceli anlar yaşattı.

Balıkesir'de gece saatlerinde bastıran kar yağışında sokakta kar topu oynayan çocuklar, devriye gezen polis ekiplerini kar topu yağmuruna tuttu.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gece saatlerinde bastıran kar yağışında çocuklar ilçe meydanında kar topu oynadı. O esnada görevi başında devriye gezen polis ekipleri de çocukların oyunundan nasibini aldı. Polis amcalarını kar topuna boğan çocukların görüntüsü gülümseten anlar oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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