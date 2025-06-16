Balıkesir'de 84 yaşındaki teyzenin kaymakam heyecanı

Balıkesir'de 84 yaşındaki teyzenin kaymakam heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Kaymakam Zeynep Biber Demir'in ziyareti, halkta büyük bir heyecana neden oldu.

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Kaymakam Zeynep Biber Demir'in ziyareti, halkta büyük bir heyecana neden oldu. Yöre sakinleri, mülki amirlerini sıkça görmeye alışık olmadıkları için, adı öğrenilemeyen 84 yaşındaki bir teyze, Kaymakam Demir'i büyük coşkuyla karşıladı.

Teyzenin "İki gündür heyecandan uyuyamadım, kaymakam gelecek dediler!" sözleri, yurdum insanının sıcaklığını ve samimiyetini gözler önüne serdi. Kaymakam Demir, bu anı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Canım teyzem, yüzümüzü gülümsetti" ifadesini kullandı.

Kaymakam Demir, Kayalar Mahallesi'ni ziyaretinde ayrıca bir şehit ailesini de unutmadan ziyaret ederek onlara plaket takdim etti. Ziyaretin ardından mahalle sakinleriyle çay bahçesinde bir araya gelerek, sorunlarını dinleyerek yerel halkla bağlarını güçlendirdi. Bu anlamlı ziyaret, hem kaymakamlık ile halk arasındaki bağı pekiştirdi hem de Balya'nın samimi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın

Netanyahu'dan bölgeyi cehenneme çevirecek tehdit
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesini öldürdü

2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesini öldürdü
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Yaşarken ölüm ilanı verildi! Altından bambaşka olay çıktı

Yaşarken ölüm ilanı verildi! Altından bambaşka olay çıktı
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.