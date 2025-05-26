Balık Tutarken Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

Balık Tutarken Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde balık tutmak için kayalıklara çıkan 61 yaşındaki Ömer Arık, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balık tutarken kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'de bir şahıs, deniz kenarında balık tutmak için çıktığı kayalıktan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Arık (61), balık tutmak için oltasını da alarak sahilden denize doğru uzanan kayalığa çıktı. Dengesini kaybeden Arık, kayalıktan düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Yerel
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