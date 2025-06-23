Balık Ağına Dolanan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Hatay Samandağ'da bir kişinin evinin bahçesindeki kuş kulübesinde balık ağına dolanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hareket edemeyen kedi, ekipler tarafından güvenli bir şekilde serbest bırakıldı.

HATAY Samandağ ilçesinde balık ağına dolanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde bir kişi, evinin bahçesindeki kuş kulübesinde bulunan balık ağına kedinin dolandığını görünce itfaiyeden yardım istedi. Dolandığı ağlar nedeniyle hareket edemeyen kedi, ekipler tarafından kurtarılıp doğaya salındı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
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