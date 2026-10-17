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Bakanlık, Antalya'daki 4-13 yaş güzellik yarışmasına suç duyurusu yaptı

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Bakanlık, Antalya'daki 4-13 yaş güzellik yarışmasına suç duyurusu yaptı
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Antalya'da 4-13 yaş çocukların katılacağı iddia edilen 'Little Miss and Little Mister United World' güzellik yarışması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılmasını kabul edilemez buldu.

Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla 'Little Miss and Little Mister United World' adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine dair iddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla 'Little Miss and Little Mister United World' adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldı.

"Söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz"

Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur"

Açıklamada, inceleme başlatıldığı da belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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