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Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir'de çocuk hakları buluşmasına katıldı

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Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir'de çocuk hakları buluşmasına katıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir'de Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Yenigün, Vali Ustaoğlu ve eşiyle COP31 İklim Buluşması'nda çocuk hakları komiteleri üyeleriyle bir araya geldi; buluşmada çocuk hakları ve iklim farkındalığı ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Bir dizi program ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile birlikte "Çocuk Hakları Ekseninde COP31 İklim Buluşması" kapsamında; Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bursa Çocuk Hakları Komiteleri üyeleri ile Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi Eda Nur Karacan'la bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi ile iklim değişikliği konusunda çocukların farkındalığının artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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