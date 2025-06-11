Bakan Tekin, Gelecek Kuşaklar için Anadolu İrfanını Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz değerlerine bağlı, bu milletin bir parçası ve ferdi olmaktan gurur duyan ve bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek için çaba sarf eden bir kuşak yetiştirmek istiyoruz ki milli birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 'Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı'na katıldı. Burada konuşan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni paradigmaların ana unsurlarını ifade ettiğini dile getirerek, "Bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız programlar içerisinde 'Anadolu İrfanı' dediğimiz durumun, bizim milli ve manevi değerlerimiz olarak tanımladığımız ve bu değerlere bağlı bir kuşak yetiştirme arzumuza sirayet ettiğini açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Biz değerlerine bağlı, bu milletin bir parçası ve ferdi olmaktan gurur duyan ve bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek için çaba sarf eden bir kuşak yetiştirmek istiyoruz ki milli birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Tekin, ötekileştirici, farklılıkları bir problem olarak gören algıdan tamamen uzaklaştıklarını, temel hak ve hürriyetlerin özgürce yaşandığı bir model inşa etme uğraşında olduklarını söyledi.

"Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Anadolu birikimini programlarımıza yerleştirmek istedik"

Maarif ve irfan kelimesinin aynı köklerden gelen kelimeler olduğunun altını çizen Tekin, "Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Anadolu birikimini programlarımıza yerleştirmek istedik. Akıllara gelebilecek bütün ders programlarının içerisinde Anadolu irfanına ilişkin hususları bulmak mümkün. Bu kapsamda seçmeli dersleri 3 kategoride değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de 'Din, Ahlak ve Değer' başlığımız. Bu başlıktaki seçmeli derslerin içerisinde de Anadolu irfanı ile ilgili derslerimiz var" dedi.

"Dini inanç ve ibadet hürriyeti temel hak ve hürriyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çerçevede temel hak ve hürriyetleri hiçbir biçimde pazarlık konusu olarak asla kabul etmediklerini belirten Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Temel hak ve hürriyetler modern devletlerin koruma altına alması gereken en temel referans değerleridir. Her vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini kendi görev alanımızdaki konularda amasız, fakatsız güvence altına almak bakanlık olarak birinci önceliğimiz. Dini inanç ve ibadet hürriyeti de temel hak ve hürriyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır." - ANKARA